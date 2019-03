ROMA. – Nel giorno in cui Confindustria lancia l’allarme “rosso” sulla crescita, il governo, in un vertice a Palazzo Chigi senza Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si avvicina a “sbloccare” il decreto sblocca-cantieri. Venerdì il Consiglio dei ministri potrebbe a questo punto dare il via libera definitivo al provvedimento mentre slitta, almeno alla settimana prossima, il decreto crescita.

Ed è proprio su questo provvedimento, attraverso il quale il governo intende di fatto “sostituire” una manovra correttiva, che M5S e Lega sono vicinissimi allo scontro aperto. Di fatto, le misure per la crescita entrano in campagna elettorale. E l’avvicinarsi delle Europee acuisce ulteriormente la tensione tra i due alleati. Con un’appendice che rende ancor più gravosa la genesi del dl crescita: con Salvini e Di Maio che puntano ciascuno a “spingere” i propri provvedimenti, i tecnici tornano a vedere quelle difficoltà sui conti già ben note ai tempi della manovra.

Il dl è in “altissimo mare”, raccontano fonti di maggioranza, secondo le quali si assisterebbe, rispetto all’autunno, ad un’inversione dei ruoli tra M5S e Lega, con il primo pronto a reclamare – per frenare la Lega – quell’importanza delle coperture rispetto alla quale – si racconta in ambienti leghisti – ai tempi della manovra, c’era una sensibilità ben diversa. Il rischio, osservano le stesse fonti, è che il decreto si limiti così ad essere una “scatola” con provvedimenti di poca incisività.

La riunione – divisa in due fasi, la prima politica, la seconda tecnica – non scioglie i nodi. Assenti il ministro Giovanni Tria e il vicepremier Luigi Di Maio, al vertice sono presenti i “fedelissimi” dei vicepremier: il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i ministri Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli, oltre al capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli. Presenti, inoltre i viceministri al Mef e il sottosegretario Stefano Buffagni che, presente al Senato per l’ok al decretone, lascia Palazzo Madama assieme il premier Giuseppe Conte.

Proprio Conte, in queste ore, è chiamato ad un nuovo lavoro di mediazione. Mediazione che, sui cantieri, sembra riuscire. In particolare la Lega non forza su una proposta, quella del commissario unico, che avrebbe portato allo scontro frontale con il M5S. E’ sul dl crescita, invece, che si naviga a vista. E’ importante portare a casa il risultato per il Paese, è il messaggio con cui Conte prova a stemperare le tensioni interne. Ma le parti restano distanti, rispondendo colpo su colpo alle proposte l’una dell’altra.

Il M5S, ad esempio, propone l’introduzione dei “marchi storici” già nel dl, aprendo ad un aumento della deducibilità (e non ad una deducibilità totale) sull’Imu ai capannoni. Resta da vedere se Di Maio darà il suo placet anche all’introduzione del super-ammortamento, misura ideata con Industria 4.0 e sul quale c’è l’ok della Lega. Che torna a ragionare sulla flat tax. L’avvicinarsi del 26 maggio potrebbe, tuttavia, ulteriormente complicare le cose. Con una manovra-monstre sullo sfondo e 24 miliardi da trovare per scongiurare un aumento dell’Iva che non ha proprio nulla di elettorale.

(di Michele Esposito/ANSA)