TORINO. – Ormai manca soltanto l’ufficialità, una questione di ore. Il candidato governatore del centrodestra in Piemonte, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Alberto Cirio. L’eurodeputato di Forza Italia dovrebbe ottenere a brevissimo l’investitura, dopo mesi di attesa, e dare così inizio alla sfida al governatore uscente, Sergio Chiamparino, e al candidato del Movimento 5 Stelle Alberto Bertola.

“Sono pronto a partire, consapevole che sarà difficile, perché gli avversari in campo sono persone perbene e di tutto rispetto”, aveva detto offrendo la sua disponibilità ai partiti della coalizione. Da quelle parole è passato più di un mese e ci sono state due elezioni regionali, in Sardegna e in Basilicata. Due vittorie del centrodestra trainato dalla Lega, che per il Piemonte ha fatto più di un sondaggio con l’imprenditore delle acque minerali Paolo Damilano.

Lo strappo, però, non c’è stato. Di fronte ai veti di Forza Italia, Matteo Salvini ha scelto di non dar retta alla tentazione di una corsa solitaria, per altro avvalorata dai sondaggi, e di rispettare i patti che assegnavano agli azzurri il Piemonte. Una strategia simile a quella adottata in Basilicata, dove la Lega è confluita sul candidato governatore espresso dagli azzurri, benché almeno all’inizio il generale Bardi non fosse il preferito del leader del Carroccio.

Ancora qualche dettaglio, quelli che lasciano col fiato sospeso gli interessati e suggeriscono i maggiorenti dei partiti a non lanciarsi in dichiarazioni avventate. Il tempo di definire i candidati alle amministrative che ancora mancano all’appello, tra cui quelli di Pescara e Firenze, e a pacchetto chiuso verrà dato l’annuncio ‘urbi et orbi’ che gli alleati sperano porti all’ottava vittoria alle regionali in un anno.

(di Alessandro Galavotti/ANSA)