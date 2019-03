MILANO. – Aspettando Mauro Icardi, l’Inter perde una pedina fondamentale nella rincorsa alla Champions League. Una distrazione all’adduttore della coscia destra terrà fuori Stefan De Vrij sicuramente nella gara contro la Lazio, con il rischio che l’olandese perda anche le sfide con Genoa e Atalanta. De Vrij così salterà per la terza volta in stagione la sfida contro i biancocelesti, sua ex squadra: un problema in più per Spalletti, visto che l’intesa tra l’ex Lazio e Skriniar è stata uno dei segreti anche nell’ultimo derby. A sostituire l’olandese sarà Miranda, rientrato in campo con la nazionale dopo la rottura delle ossa nasali nella sfida con la Spal.

Un problema che si aggiunge all’assenza probabile di Radja Nainggolan, ancora alle prese con il recupero dall’ultimo infortunio muscolare. E in dubbio resta sempre Icardi, che anche oggi si è allenato insieme ai compagni disputando la partitella nella stessa squadra di Perisic (ha lavorato a parte invece Brozovic).

Spalletti, assente per la laurea del figlio, verificherà nei prossimi giorni le condizioni fisiche dell’ex capitano, ma Lautaro Martinez rimarrà il titolare, seppur il giovane argentino tornerà in campo solo domani. Sul caso dell’ex capitano è intervenuto anche il vicepresidente Javier Zanetti. “Credo si sia parlato troppo di Icardi. Ora ci concentriamo sul campo perché mancano 10 gare in cui dovremo essere focalizzati sul finale di stagione che è fondamentale. Dopo il derby siamo terzi e dobbiamo continuare su questa strada, l’obiettivo è qualificarci alla Champions League”, le parole di Zanetti a New York, a margine della presentazione del calendario dell’International Champions Cup.

I nerazzurri saranno protagonisti infatti di una tournée in Asia la prossima estate: cui sfideranno sabato 20 luglio il Manchester United a Singapore, mentre mercoledì 24 luglio affronteranno la Juventus in Cina prima di rientrare in Europa per la partita di Londra contro gli Spurs, fissata per domenica 4 agosto.

“Siamo una volta di più onorati di poter prendere parte ad una manifestazione che raduna ogni estate il meglio del calcio mondiale – ha aggiunto Zanetti -. Inter-Juve in Cina? Sarà una gara bellissima, speriamo di essere accolti dai tifosi asiatici con grande calore, per noi sarà un piacere tornare da loro”, ha concluso il vicepresidente nerazzurro.