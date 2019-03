(ANSA) – MADRID, 27 MAR – Fernando Alonso ha guidato la Toyota Hilux che ha vinto il Rally Dakar lo scorso gennaio. L’ex campione di Formula 1 ha provato la vettura in Sudafrica, affiancato dal pilota di casa Giniel de Villiers, vincitore nel 2009, mentre quest’anno Toyota ha vinto con Nasser Al-Attiyah. Il test “è stato sicuramente divertente, un’esperienza diversa” ha commentato Alonso, rimasto impressionato “dalla quantità di maltrattamenti che l’auto sopporta su rocce e dossi, molto di più di quanto io non sia abituato a fare”. Alonso ha lasciato la F1 lo scorso anno per prendere parte a gare di endurance e nel 2019 sarà ancora al via della Indy 500. A proposito di questa nuova avventura, su Twitter ha scritto: “Ottimo per sperimentare auto diverse e l’approccio alle corse nel Motorsport”.