MODENA. – Si presentavano in questura a Modena con un certificato ‘Celi’ (il nome dell’operazione), quello che attesta la conoscenza della lingua italiana, ma sono stati proprio gli agenti della polizia a rendersi conto che in realtà l’italiano non lo parlavano: “Non erano nemmeno in grado di riferire le proprie generalità”.

È da questa intuizione della questura che la procura, con un fascicolo in mano al pm Francesca Graziano, ha avviato le indagini, affidate alla squadra mobile, che hanno portato a cinque misure cautelari (una in carcere e quattro ai domiciliari) e 25 indagati per corruzione, falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti necessari al fine di determinare il rilascio di carta di soggiorno per lungo periodo ed indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Un’inchiesta che il ministro dell’interno Matteo Salvini ha commentato con queste parole: “Dopo l’operazione della Polizia di questa mattina a Modena, la pacchia finisce per altri furbetti dei documenti facili”.

Un’indagine simile, ma che faceva leva sul diritto alla cittadinanza dei discendenti degli italiani, ha portato all’arresto di sei persone fra Verbania e Novara. Avevano fatto avere false documentazioni, attestando la presenza di avi italiani e la residenza fittizia, a circa 800 brasiliani: fra loro anche un giocatore della Chapecoense, la squadra di calcio distrutta da un incidente aereo nel novembre 2016. Indagato anche un parroco del Padovano, che si era prestato a fornire falsi certificati di battesimo. A Modena, in carcere è finito L.F., romano di 41 anni, ai domiciliari la moglie, P.S., 47enne di Padova, e altri tre complici (P.S., piacentina di 49 anni, un cittadino tunisino ed uno turco).

L’inchiesta ha fatto luce su un sistema che faceva capo ad un ‘Centro di formazione linguistico’ accreditato presso l’Università per stranieri di Perugia, dove (nelle sedi Modenesi, ma anche in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige), la mobile ha immortalato con telecamere esami per l’ottenimento dell’attestato necessario per il permesso di soggiorno ritenuti essere fittizi (agli stranieri venivano fornite le risposte) a fronte di pagamenti, in contante, dai 450 ai 700 euro. Il giro d’affari, ritengono gli inquirenti, potrebbe aver coinvolto più di 6.000 stranieri, che avrebbero ottenuto in modo illegittimo il certificato.

Volantini che sponsorizzavano il Centro di formazione sono stati trovati anche nella questura di Modena. L’università per stranieri di Perugia sottolinea di ritenersi ‘parte lesa’, sottolineando di aver interrotto ogni rapporto con il centro nel 2018. “La magistratura – le parole del procuratore capo di Modena, Lucia Musti – conferma il proprio ruolo di intervento, al fine di garantire il rispetto delle regole nelle molteplici procedure richieste per ottenere la regolarizzazione sul territorio nazionale”.