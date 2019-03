(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Roger Federer è approdato ai quarti di finale del ‘Miami Open’, secondo Masters 1000 della stagione, battendo il russo Daniil Medvedev con un secco 6-4 6-2. Nel match che apriva il programma sul Centrale all’Hard Rock Stadium, slittato dal giorno precedente per via della pioggia, il 37enne fuoriclasse di Basilea, numero 5 della classifica mondiale, reduce dalla finale persa a Indian Wells contro Dominic Thiem, non ha lasciato scampo al russo, numero 15 del ranking. Il 22enne Medvedev ha retto fino al 4-4, poi però ha accusato un passaggio a vuoto subendo il break e per Federer, qui vincitore in tre edizioni, è stato tutto facile. Ai quarti lo svizzero troverà dall’altra parte della rete il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking. E’ già in semifinale invece l’americano John Isner, numero 9 del mondo, a spese dello spagnolo Roberto Bautista Agut (25) battuto 7-6 7-6. Altro semifinalista il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime (57) che ha battuto il croato Borna Coric (13) per 7-6 6-2. (ANSA).