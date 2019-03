(ANSA) – GENOVA, 28 MAR – Dopo una notte di lavoro, alle 9.31 è cominciata la discesa della quinta parte di impalcato del moncone ovest di ponte Morandi. Lo rende noto la struttura commissariale. Si tratta di quella parte di carreggiata compresa tra la quarta e terza pila. In serata l’impalcato, se tutto procederà senza inconvenienti come è avvenuto nelle precedenti operazioni, arriverà a terra. La discesa di questa parte di ponte era stata programmata per lunedì scorso, ma il vento l’aveva impedita.