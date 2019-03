(ANSA) – BRUXELLES, 28 MAR – La Commissione Ue “prende nota” dei voti dei Comuni, “parte di un processo politico che rispettiamo”, ma “ha contato 8 no e ora ci serve un sì su come andare avanti”: lo ha detto il portavoce della Commissione. Il portavoce ha ricordato che il vertice Ue la scorsa settimana ha deciso che se l’accordo di recesso non fosse ratificato entro questa settimana, l’articolo 50 si estenderebbe fino al 12 aprile. “Ora sta al Governo britannico informarci su come vede i prossimi passi”, ha aggiunto.