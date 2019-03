(ANSA) – IMPERIA, 28 MAR – Cinque persone tra i 20 e i 30 anni sono state denunciate dai carabinieri di Diano Marina perché ritenute responsabili dell’accensione di fumogeni sul Capo Berta durante il passaggio della Milano-Sanremo. I fumogeni utilizzati, usati generalmente per le segnalazioni di emergenza delle imbarcazioni, avevano causato difficoltà ai corridori e un piccolo incendio di sterpaglie e macchia mediterranea ai margini dell’Aurelia. L’immagine, ripresa dalle tv che seguivano la corsa, ha fatto scattare le indagini. Grazie a filmati, foto e testimonianze i cinque, tutti originari del Golfo Dianese, sono stati identificati. Per tutti l’accusa è di cooperazione colposa in incendio boschivo.