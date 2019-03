(ANSA) – MOSCA, 28 MAR – Il governo venezuelano non ha intenzione di utilizzare “i militari russi in nessuna azione” sul suo territorio. Lo ha detto l’attaché militare venezuelano a Mosca, Jose Torrealba Perez, citato dalle agenzie. “La presenza di militari russi in Venezuela è dovuta a discussioni sulla cooperazione tecnico-militare”, ha sottolineato Perez, “e non è alcun modo correlata a possibili operazioni militari”.