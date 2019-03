(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Botta e risposta fra Forza Italia e Fratelli d’Italia sulle prossime elezioni Europee. Alle consultazioni per l’Europarlamento “Lega e Fdi saranno marginali – dice il vicepresidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani – La Meloni è molto agitata perché non sa se arriverà al 4%. Noi prenderemo 3 o 4 volte i voti di Fdi. Non ci faremo intimidire dagli insulti di una giovane signora che non sa nemmeno dove stia di casa l’Europa”. Pronta la replica: “Tajani stia tranquillo: non è Giorgia Meloni ad affermare la rilevanza e centralità di Fratelli d’Italia alle elezioni – scrivono in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani – ma i risultati in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, dove noi e Lega, a differenza di Forza Italia, siamo state le uniche forze di centrodestra a crescere nei consensi”.