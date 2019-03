(ANSA) – ROMA, 28 MAR – “Il mio obiettivo è quello di salire sul podio anche sui tracciati teoricamente meno favorevoli per giocarci il titolo fino alla fine. Non mi preoccupavo per i punti, non ho trascorso settimane strane. La vittoria è stata il coronamento di un grande week-end, sono soddisfatto. Mi aspetto di essere più competitivo, anche se questo è uno strano Gp, a partire meteo che complica i piani dei team nelle Libere”. Così Andrea Dovizioso, nella conferenza stampa che fa da apripista al week-end del Gp di Argentina. “Suzuki e Honda potranno fare molto bene, anche la Yamaha di solito su questo tracciato è veloce, quindi potrà succedere di tutto. Il nostro obiettivo è quello di vincere, daremo il massimo per riuscirci”, aggiunge il pilota della Ducati.