(ANSA) – FIRENZE, 28 MAR – Ci sarà anche Gabriel Batistuta domenica al Franchi per assistere a Fiorentina-Torino. L’attaccante più prolifico della storia viola è stato invitato direttamente da Andrea Della Valle e subito ha accettato: con lui in tribuna ci sarà anche la sua famiglia, da qualche giorno a Firenze dove sempre domenica, alle 18, si svolgerà in piazza della Signoria una festa pubblica per i suoi 50 anni compiuti lo scorso primo febbraio. “Sono emozionato, mancano ormai pochi giorni alla festa a Firenze e ho appena scoperto che all’evento verranno proiettati tutti i miei gol più belli”, ha postato sui propri profili social, Batistuta. Durante la festa aperta a tutta la cittadinanza saranno trasmessi e narrati i 50 gol più belli e particolari della lunga carriera dell’ex campione argentino. Annunciati tanti amici ed ex compagni di Batigol, fra i quali Baiano e Torricelli. All’evento parteciperà anche una delegazione dell’attuale Fiorentina che raggiungerà piazza della Signoria subito dopo la partita contro il Torino.