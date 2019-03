(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Almeno 18 persone sono rimaste uccise nella città di Nahuala, in Guatemala, in seguito ad un incidente stradale nella tarda serata. Lo riferisce Bbc News online precisando che le vittime si erano assiepate attorno ad un altro incidente, avvenuto poco prima, quando un camion, per motivi non ancora accertati, si è abbattuto su di loro. L’autista si è subito dopo dato alla fuga e non è stato ancora rintracciato, riferisce la stessa fonte, aggiungendo che oltre alle 18 persone rimaste uccise, l’incidente ha provocato anche il ferimento di altre 19. Il governo del Guatemala ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.