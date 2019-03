(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Tre giornate di squalifica per Marusic e un settore dello stadio Olimpico chiuso per la prossima partita interna dell’Europa League per i fatti di Siviglia. È questa la sentenza della Uefa annunciata dal responsabile della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, attraverso l’emittente ufficiale del club: “La società farà appello su entrambe le disposizioni, vedremo come verrà costruito il ricorso”, ha spiegato De Martino.