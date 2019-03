ROMA. – “Tutto è cominciato con i kart”. Accadde per Michael Schumacher, ed è successo anche al figlio Mick, che dalle gare sui piccoli bolidi dalle ruote minuscole ha percorso tutte le tappe fino arrivare alla Formula 2, dove debutterà nelle libere del Gp del Bahrain, e alle soglie della Formula 1, visto che martedì sarà protagonista con la Ferrari SF90 nei test previsti sul circuito di Shakir.

Una corsa a perdifiato per il ventenne erede del sette volte campione del mondo, che ha tutti gli occhi puntati addosso ma si dice al contempo “pronto e fiducioso”, ma anche “emozionato”. Subissato di domande in conferenza stampa, Mick si è detto grato a mamma Corinna “mi ha sempre sostenuto e ora è contenta”, ma ha ammesso che “non sarei qui senza l’ispirazione data da mio padre”.

Inevitabile il pensiero al campione che da anni lotta dopo il terribile incidente sugli sci in Francia e non può provare dal vivo l’emozione di vedere il figlio farsi strada tra le promesse del volante. Mick non ha negato di essere “emozionato” all’idea di salire sulla Rossa: “Quando me l’hanno detto ero euforico – ha dichiarato il pilota che fa parte della Ferrari Driver Academy -. Mi sono preparato al simulatore e durante l’inverno ho lavorato tanto sul fisico. Sono felice per l’occasione che avrò, ma l’attenzione adesso è soprattutto per l’esordio in Formula 2. Quanto alla Formula 1, “ho iniziato a scoprirla due anni fa. Le macchine sono bellissime e veloci e il sogno di arrivarci è forte”.

Mick debutterà in Formula 2 quale detentore del titolo di Formula 3 ma avrà a che fare con vetture più grandi e prestazionali ed una forte concorrenza di piloti più esperti, a cominciare dal suo compagno di scuderia – la vicentina Prema Powerteam -, il 22enne indonesiano Sean Gelael. Domani la prova del fuoco, con le libere in mattinata, prima delle qualifiche di sabato mattina, per dimostrare di essere davvero pronto.