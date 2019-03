MOSCA. – I seggi in Ucraina saranno aperti domenica 31 marzo dalle 8 alle 20, ora locale (dalle 7 alle 19 in Italia). Il sistema elettorale per eleggere il presidente è a doppio turno: per vincere alla prima tornata un candidato ha bisogno di totalizzare il 50% dei voti, altrimenti si va al ballottaggio. La Commissione Elettorale Centrale renderà noti i risultati ufficiali del primo turno entro il 10 aprile; il 19 aprile si terrà il dibattito tv finale fra i due candidati in corso e il 21 aprile si terrà il voto finale.

Gli aventi diritto sono oltre 35 milioni. All’estero voteranno in 522mila in 105 rappresentanze diplomatiche (consolati e ambasciate) di 72 paesi (ma non in Russia). Gli abitanti delle regioni del Donbass (Luganskaya Oblast, Donetskaya Oblast) e gli abitanti della Crimea (tutti definiti “sfollati”) possono votare presentando apposita domanda presso un altro distretto.

In conformità con l’articolo 103 del Capitolo V della Costituzione i candidati devono essere cittadini ucraini (e non avere doppio passaporto), avere più di 35 anni, essere residenti da almeno dieci anni e devono avere una buona padronanza della lingua ucraina. In tutto i candidati ufficialmente registrati al primo turno sono 39 (35 uomini e 4 donne).