CARACAS- El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó presentó este miércoles oficialmente “La Operación Libertad”, la cual tiene como objetivo el cese definitivo de la usurpación de la presidencia de la república, a través de la organización del pueblo venezolano para lograr la movilización más grande del país.

“El objetivo de la operación Liberta”, es el cese definitivo de la usurpación, a través de la organización. Queremos que esta sea la máxima presión social nunca antes vista y para eso debemos salir desde 20, 30 a 40 puntos diferentes de Caracas, para que no nos repriman. Sé que muchos tienen miedo y eso no es malo, la cosa es que hacemos con ese miedo, debemos canalizarlo, no podemos dejar que otros salgan por nosotros. Yo estoy comprometido con esta lucha y necesito que todos ustedes también se comprometan y apoyen la Operación Libertad.

El Jefe de Estado en calidad de encargado, invitó a la ciudadanía a llenar la planilla, organizar los comités de ayuda y libertad, para que a la par con los campamentos humanitarios, se trabaje con el fin de lograr el cese de la usurpación y atender a la población más vulnerable. Como tercer punto hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la operación y defender al pueblo.

La operación libertad fue presentada en compañía de dirigentes y activistas de todas partes del país, así como de estudiantes, gremios, sindicatos y miembros del frente Amplio Venezuela Libre.

La primera tarea de la Operación Libertad es informar y aclarar todo lo que ocurre con el sistema eléctrico y las acciones a tomar, las protestas deben ser organizadas y alejadas de violencia para evitar lo que ocurrió en el Zulia, porque los comerciantes no tienen la culpa de la crisis originada por el gobierno del usurpador Nicolás Maduro.

Guaidó convocó para este sábado a manifestar desde todos los rincones del país a rechazar la crisis eléctrica y el declive de los demás servicios y anunció para el 6 de abril la puesta en marcha del primer simulacro de la Operación Libertad, esperando que para esa fecha estén listos y organizados los comités.

Igualmente manifestó Guaidó que el artículo 187 de la Constitución sigue siendo una opción y aclaró que desde la oposición no han cesado de trabajar y pidió valorar los avances hasta ahora obtenidos, y dijo que aunque todas las opciones están sobre la mesa, el logro del cese de la usurpación y rescatar al país es responsabilidad de los venezolanos.

El también dirigente de Voluntad popular afirmó que el usurpador en vez de traer medicinas, comida y plantas eléctricas, trae militares rusos porque ya no confía en sus Fuerzas armadas y resaltó que mientras el régimen siga con la intervención de Cuba y Rusia, ellos hablan de cooperación y soberanía.

“No podemos quedarnos en nuestras casas a esperar que vengan otros a resolver nuestros problemas, tenemos que seguir movilizados en la calle protestando y luchando por nuestra libertad” puntualizó Guaidó.