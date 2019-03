(ANSA) – GENOVA, 28 MAR – “Aver vinto con la Juventus ci ha dato qualcosa in più perché non ci era riuscito nessuno in Italia. Adesso dobbiamo andare a Udine e cercare di fare punti”. L’ attaccante del Genoa Christian Kouamé è pronto anche per la sfida con l’Udinese nonostante sia appena rientrato dagli impegni con la propria nazionale Under 23. Kouamé, ospite con il compagno Romero alla prima giornata del Genoa Tribe Festival all’Rds Stadium, non si è sottratto a selfie e autografi. Ma ha parlato anche del suo futuro. “Io in Premier? Non lo so, potrebbe essere una possibilità però ho cinque anni di contratto qui al Genoa e non è detto che debba partire per forza. Qui sto bene, l’ambiente è bello, la società è seria e sono contento”. Anche Romero, difensore rivelazione che piace alle ‘grandi’, ha parlato del proprio futuro. “La Juve? Non penso al mercato, sono tranquillo, concentrato sulle gare che mancano e penso solo al Genoa”.