CARACAS – El contralor General de la República, Elvis Amoroso, presentó este jueves un informe en el que anunció que se inhabilitó políticamente al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por 15 años.

Amoroso, quién se encontraba en la Contraloria General de Venezuela, ubicada en la avenida Andrés Bello en Caracas, comentó que el pasado 11 de febrero esta institución ordenó iniciar la auditoría patrimonial a Guaidó, porque “ocultó información en su declaración y por recibir fondos desde el exterior, que no declaró”.

“La oficina encargada de registros migratorios de Venezuela reveló que el diputado Juan Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjeros por un costo superior a los 300 millones de bolívares, donde no hay registros de los recursos que utilizó”, dijo Amoroso.

Otras de las razones de este hecho, es que Guaidó ha “usurpado funciones públicas” y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que perjudican a los venezolanos y a su patrimonio público.

“Considerando que el artículo 105 de la Contraloría faculta imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos, se resuelve inhabilitar de cualquier cargo al ciudadano Juan Guaidó”, exclamó Amoroso.

El Contralor General recordó que cada uno de los diputados de las Asamblea Nacional (AN) tiene que cumplir con su declaración jurada.

“Cada vehículo o ingreso que puedan tener se debe declarar en la CGR, por eso se aplican estas sanciones al diputado en desacato Juan Guaidó”, sostuvo.

También ordenó a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio a que continúe el procedimiento sancionatorio provisto en la legislación y le pidió al Seniat que contribuya en este caso.

El funcionario señaló que trabajadores de la Contraloría tuvieron comunicación con Guaidó para que justificará los ingresos que obtuvo. Sin embargo, afirmó que estas comunicaciones nunca fueron atendidas por el también presidente de la AN.

El contralor designado por la ANC puntualizó que los legisladores del país no pueden ejercer otras labores mientras estén activos como representantes en la AN, por lo que no hay justificativos para los gastos que supuestamente realizó Guaidó durante el ejercicio de su cargo.