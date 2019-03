(ANSA) – ROMA, 28 MAR – “Basta alibi. Sono stufa delle bugie di Pallotta sulla mia famiglia”. La ex presidente della Roma Rosella Sensi perde l’abituale ‘aplomb’ e decide di replicare alle parole del suo successore che, parlando in un’emittente americana, aveva fatto riferimento ai problemi legati all’acquisto della Roma nel 2011 a causa di una situazione debitoria che aveva definito “grave”. Secondo Pallotta, “quando abbiamo acquistato il club, la società era in grave difficoltà finanziaria. I precedenti proprietari, anche se potevano aver fatto un buon lavoro sul campo, avevano una grande quantità di debiti”. Per rispondere la Sensi precisa tramite Leggo.it che “dopo anni anni di continue ‘imprecisioni’ sullo stato patrimoniale della As Roma sotto la proprietà della mia famiglia come comodo alibi per rinviare risultati sportivi ed economici non in linea con le aspettative, è arrivato il momento di mettere un punto. Quando Pallotta ha preso la Roma c’era una situazione di passività consolidata irrisoria. Sono dati oggettivi”.