(ANSA) – MILANO, 28 MAR – Milano è con le spalle al muro in Eurolega e con un caso James aperto. Il ko contro il Fenerbahce (90-104) blinda il primo posto per i turchi e costringe la squadra di Pianigiani – fischiato dal pubblico – a vincere giovedì prossimo a Istanbul contro l’Efes e sperare in una combinazione di risultati favorevole delle dirette rivali per strappare un pass per i Playoff. Il Fenerbahce degli italiani (Melli chiude con 6 punti, Datome con 12: ad osservarli il ct Sacchetti e il presidente Fip, Petrucci) non patisce l’assenza di 4 elementi del roster (Vesely, Sloukas, Lauvergne e Ennis) e fa a fette con Bobby Dixon (23, 13 nel primo quarto) e Kalinic (22, 13 nell’ultimo periodo) l’inconsistente difesa dell’Olimpia. Se Milano non sprofonda è merito di Nunnally (26) che tiene in linea di galleggiamento i padroni di casa per tre periodi, prima del parziale di 10-0 (da 70-73 a 70-83) che affranca il Fenerbahce e fa crollare l’Olimpia. Deludenti, e in preda ai nervi, le stelle designate dell’Olimpia, James e Nedovic.