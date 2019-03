(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Ultimi fuochi in Nba prima dei playoff e lotta serrata per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. Nel turno di questa notte un gran passo avanti verso le Finals l’hanno fatto gli Spurs di Marco Belinelli che hanno avuto partita facile con i Cavaliers, battuti 116-110 e hanno così consolidato il vantaggio sui Sacramento Kings che ancora ci sperano, anche se la sconfitta subita stanotte con i Pelicans per 121-118 rende tutto più difficile. Più staccata invece Minnesota, e difficilmente rientrerà in corsa per l’ottavo e ultimo posto valido per i playoff. Gran finale di stagione invece per i Miami Heat, che hanno battuto i Mavericks 105-99 e si sono insediati all’ottavo posto a ovest, scavalcando Orlando Magic che ha subito un durissimo ko, per 115-98, da Detroit, e scivolano al nono posto con un distacco minimo dagli Hornets. Nelle altre gare della notte i Rockets con un super Harden in campo (38 punti) hanno battuto Denver 112-85, mentre i Clippers di Gallinari le hanno prese dai Bucks per 128-118. Va detto che tutte queste formazioni sono già qualificate per i playoff. Stanotte infine gli Spurs hanno ritirato la maglia n. 20 di Manu Ginobili che davanti al suo pubblico, ai compagni di squadra e alal famiglia ha festeggiato il ritiro: “Ho scritto di aver avuto una carriera oltre ogni mio sogno più selvaggio, ed è stato davvero così”, ha detto il campione tra gli applausi. Ginobili in carriera ha vinto 4 volte iltitolo Nba, l’oro olimpico con la sua Argentina e l’Eurolega con il Bologna. In Nba è stato per 14 con gli Spurs e ha segnato 14.043 punti.(ANSA).