(ANSA) – MILANO, 29 MAR – ”La Ferrari tornerà a vincere”. E’ il pronostico di Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli, fornitore unico dei pneumatici per il Mondiale di Formula Uno. ”Mi pare che ci sia una Mercedes molto veloce – aggiunge Tronchetti Provera, a margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’ – ma la Ferrari è partita bene nei test di Barcellona e tornerà competitiva, Binotto è un tecnico molto bravo. Chi meglio tra Vettel e Hamilton? Sono piloti diversi ma con caratteristiche e tratti simili, hanno tanti punti di forza e pochi punti deboli. Verstappen e Leclerc sono giovani e di talento, l’olandese è imprevedibile, il monegasco è super maturo”. Tronchetti Provera, ”curioso” e ”felice” per l’occasione che avrà Mick Schumacher di provare una Ferrari, ricorda il sette volte campione del mondo come un esempio: ”Schumacher è il simbolo del campione capace di vincere in tutte le condizioni, ha battuto tutti i record possibili”.