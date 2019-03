(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Dominio Ferrari nelle prime prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. A griffare il miglior tempo è il pilota monegasco Charles Leclerc in 1’30”354 davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel (+0’263) ed alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0”974). Quarto staccato di oltre un secondo da Leclerc (per la prima volta nella sua carriere a chiudere una sessione ufficiale di libere davanti a tutti) è il campione del mondo Lewis Hamilton (+1’247). Quinto e sesto crono per le due Red Bull di Max Verstappen (+1’319) e Pierre Gasly (+1’461). Decimo l’ex ferrarista Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo Racing (+2’031), mentre è sedicesimo il pilota italiano Antonio Giovinazzi (+2’595). Ultimo tempo per la Williams di Robert Kubica (+3”899).