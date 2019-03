(ANSA) – TORINO, 29 MAR – “Ronaldo aveva il giorno libero ed è andato a Barcellona per robe commerciali sue. Non so cosa ha fatto a Barcellona, nel senso che non conosco la sua vita privata”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così le voci sulla visita a Barcellona di CR7. “Di voci ne circolano tante. Era uscita anche la voce che io mi ero quasi picchiato col presidente, prima di una partita, e che avevo dato le dimissioni… – aggiunge l’allenatore bianconero -. Ronaldo sta bene, ha iniziato a muoversi un po’, ma la prudenza ci vuole in tutti gli infortuni”.