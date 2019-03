(ANSA) – GENOVA, 29 MAR – “Domani mattina penseremo a fare la conta di chi c’è e chi non c’è”. Emergenza in casa Sampdoria, come spiega il tecnico Marco Giampaolo alla vigilia della sfida col Milan al Ferraris: “La formazione? la farà Baldari (il medico sociale, ndr) e la farà competitiva ne sono sicuro…”. Giampaolo potrebbe trovarsi senza gli acciaccati Ekdal e Ronaldo Vieira in regia e questo lo costringerà a rivoluzionare la linea di centrocampo affidando a Praet le chiavi del gioco e inserendo Jankto. Oppure l’alternativa potrebbe essere mettere al centro della manovra Ramirez o Saponara. Ma ci sono anche altri non al top per leggeri infortuni. Battere il Milan avrebbe un significato importante anche nella corsa per l’Europa: “E’ squadra che compete per un posto in Champions . Abbiamo avuto un’esperienza contro di loro due mesi e mezzo fa in Coppa Italia e disputammo uno grandissima partita in cui di sfavorevole ci fu solo il risultato. Sarei felice se la squadra ripetesse la stessa prestazione”.