(ANSA) – MILANO, 29 MAR – “Il mio futuro lo saprete fra due mesi, oggi non è la priorità del club né io ci sto pensando”. Così l’allenatore del Milan Rino Gattuso, focalizzato sulla corsa Champions, che “per noi vale come uno scudetto”. “Non penso ai due anni che mi rimangono ma solo a centrare l’obiettivo, fondamentale per la mia crescita – ha proseguito -. Per il momento sono focalizzato a portare il Milan dove merita. Sarà difficile. Sento chiacchiere, mi faccio scivolare tutto addosso. Quando finirà il campionato dirò quello che penso e che farò”.