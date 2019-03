(ANSA) – UDINE, 29 MAR – “Sono focalizzato solo sulla squadra e sull’ottenere domani una vittoria”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor nella sua prima conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Genoa in casa, in questa sua seconda esperienza sulla panchina bianconera. “Se arrivasse, ne porterebbe con sé un’altra perché alzerebbe l’autostima dei giocatori. Solo lavorando così, un passo alla volta, si può raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Per affrontare altre tematiche si può invece aspettare la fine della stagione”, ha aggiunto Tudor che solo ieri ha avuto l’intera rosa a disposizione, dopo il rientro a Udine di tutti i Nazionali.