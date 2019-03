CARACAS – El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC), reunido este jueves en Ecuador pidió a las partes involucradas en la crisis venezolana, mantener la neutralidad de la ayuda humanitaria y recomendó convocar a elecciones para asegurar la transición democrática de manera pacífica.

Al Grupo de Contacto le quedan 40 días para encontrar los mecanismos adecuados y lograr convocar elecciones libres y transparentes respetando la Constitución venezolana, sino quedará disuelto.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, señaló que la solución a la crisis debe centrarse en devolver la voz al pueblo mediante elecciones democráticas que sigan los estándares internacionales.

El grupo sugirió que para poder realizar elecciones libres, las instituciones deben recobrar su legitimidad, los candidatos y partidos políticos deben tener garantías, actualizar los registros de votantes y asegurar la presencia de observadores internacionales.

Asimismo, el GIC mostró su disposición a asistir el proceso comicial, pues la UE tiene experiencia apoyando elecciones en otras naciones.

Para Mogherini la crisis venezolana no se puede resolver de la noche a la mañana, pero el grupo está determinado a intensificar sus esfuerzos para resolver la situación y advirtió que noticias como la inhabilitación de Juan Guaidó no ayudan, pero lo cierto que el grupo no trata de imponerse, sino de apoyar una solución que debe venir desde adentro de Venezuela.

La diplomática indicó que han mantenido contacto con miembros del Grupo de Lima y ambas iniciativas tienen muchos puntos en común con lo que el Grupo de Contacto propone y adelantó que el grupo volverá a reunirse en Costa Rica a principios de abril.

Sin politización

Otro de los puntos analizados en Quito fue la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela. El grupo aboga porque la distribución esté a cargo de las Naciones Unidas, a fin de evitar la “politización” de la misma, como ocurrió en semanas recientes con la ayuda humanitaria que Estados Unidos envió a los venezolanos.

Entre tanto, el Parlamento Europeo también se sumó a la petición y abogó este jueves por elecciones presidenciales libres en Venezuela.