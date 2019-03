SANTIAGO DEL CILE. – In Cile, l’organizzazione ambientalista Greenpeace ha messo in dubbio la sincerità della preoccupazione dei reali di Norvegia per gli oceani, e ha criticato la loro presunta ambiguità in merito ai danni causati dall’industria del salmone. “Benvenuti reali, ma il vostro salmone no”, hanno scritto gli attivisti dell’organizzazione su cartelli mostrati alla cerimonia di consegna delle chiavi della città di Santiago a monarchi norvegesi, durante la loro visita nel Paese sudamericano.

Greenpeace ha voluto segnalare al re Harald V e alla regina Sonja le gravi conseguenze ambientali connesse all’espansione dell’industria del salmone norvegese, che sta cercando di stabilirsi nella parte meridionale del Canale di Beagle. “E ‘incomprensibile che nel discorso congiunto realizzato dal presidente (Sebastian) Piñera e dal re di Norvegia sia stata posta particolare enfasi sulla necessità di protezione degli oceani. Qualcuno avrebbe il coraggio di dire che l’industria del salmone ha contribuito alla protezione e alla cura dei nostri mari?”, ha affermato Mauricio Ceballos, portavoce della campagna Oceani di Greenpeace.

Secondo l’organizzazione, la visita dei monarchi norvegesi, tra le altre cose, si è posta come obiettivo prioritario e strategico l’espansione dell’industria del salmone nella zona più meridionale del Paese sudamericano. “Il Cile deve impedire una ‘conquista’ della Patagonia cilena da parte della monarchia dell’industria del salmone”, ha dichiarato Ceballos.

L’anno scorso, anche l’Argentina ha ricevuto la visita dei reali norvegesi, dopo la quale è stato realizzato un accordo per valutare la fattibilità di stabilire l’industria del salmone in Patagonia. Questo progetto è stato ampiamente criticato in Argentina. Cile e Norvegia celebrano 100 anni di relazioni diplomatiche nel 2019, e i due paesi si contendono il primato come produttori di salmone, tra i cinque principali prodotti del Paese sudamericano.