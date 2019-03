(ANSA) – FIRENZE, 29 MAR – Ubaldo Bocci candidato a sindaco del centrodestra a Firenze, Daniele Spada per Prato e Andrea Romiti a Livorno: trovata l’intesa nel centrodestra sulle candidature nelle città capoluogo della Toscana che andranno al voto, nel corso di una riunione a cui hanno partecipato il tre leader, Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fdi, e Silvio Berlusconi per Forza Italia. Per il lancio della candidatura di Ubaldo Bocci Salvini sarà a Firenze l’1 aprile. “Il primo obiettivo l’ho raggiunto – sottolinea Ubaldo Bocci -, avevo detto centrodestra unito e così è”.