BUENOS AIRES. – La povertà in Argentina è cresciuta nel 2018 dal 25,7 al 32%, includendo altre 2.650.000 persone, per un totale di 12.950.000 poveri. E’ quanto emerge da dati ufficiali pubblicati dall’Indec (l’Istat argentino). Le statistiche rese note riguardano solo la popolazione urbana, rileva da parte sua il quotidiano Clarin, “perché se fosse inclusa anche la popolazione rurale, allora i poveri sarebbero 14 milioni”.

Per quanto riguarda poi la povertà estrema (o indigenza), l’Indec ha indicato che la loro cifra è cresciuta dal 4,8 al 6,7% (+800.000) per un totale di 2,7 milioni di persone. Particolarmente preoccupante è infine il dato riguardante la povertà nel segmento di popolazione inferiore a 14 anni di età composto da 8,9 milioni di persone. Qui l’aumento dei poveri è stato dal 39,7 al 46,8%, e ciò vale a dire che praticamente quasi uno di ogni due bambini argentini è povero.

Il quotidiano di opposizione ‘Pagina 12’ pubblica a tutta pagina in ‘prima’ una frase pronunciata dal presidente Mauricio Macri il 12 marzo 2017: “Voglio essere valutato come presidente sul fatto se sono stato capace, o no, di ridurre la povertà”.