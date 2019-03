(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 29 MAR – Cinquanta punti dividono l’Empoli di Aurelio Andreazzoli dalla capolista Juventus di Max Allegri. Ma il tecnico dei toscani, alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium, fa capire che a Torino proveranno a fare l’impresa: “Noi giochiamo per vincere anche con la Juve, una delle squadre più forti al mondo. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità di una squadra che deve fare punti. Non possiamo abbandonare questa idea”. Intanto nella Juve mancherà il più forte di tutti, Cristiano Ronaldo. “E’ un calciatore che sposta gli equilibri. Ma non è l’unico nella Juventus a fare la differenza. Ci sono giocatori sempre decisivi”. “Proveremo a creare qualche difficoltà agli avversari. L’obiettivo è fare punti. Difendi meglio se hai un possesso palla che tolga la palla a loro. Cercheremo di fare il meglio che abbiamo”, continua.