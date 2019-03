(ANSA) – LONDRA, 29 MAR – Sono i manifestanti pro Brexit a prendere oggi il controllo della piazza di Londra, per la prima volta da tempo, dopo il voto del Parlamento britannico che ha affondato l’accordo di divorzio di Theresa May. La folla degli anti Ue – fatta di simpatizzanti del tribuno euroscettico Nigel Farage, ma anche da frange di estrema destra più minacciose – ha raggiunto l’ordine delle decine di migliaia di fronte a Westminster, prima d’iniziare a sciamare al suono della ‘liberty bell’, riproduzione della storica campana della libertà inglese. Nulla di paragonabile al milione di anti-Brexit sfilati sabato per la capitale – da sempre peraltro cuore filo Remain del Regno – ma comunque molti. Sventolando Union Jack, bandiere d’Inghilterra con la croce di San Giorgio e vessilli di partito, il popolo brexiteer ha scandito slogan contro il rinvio del divorzio da Bruxelles e “Brexit Now” sotto l’occhio d’ingenti forze di polizia.