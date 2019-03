(ANSA) – CAGLIARI, 29 MAR – Come hanno fatto altri Comuni in Italia su invito della rete RE.A.DY anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche Cagliari risponde al Congresso mondiale delle famiglie, in corso a Verona. Una mega bandiera arcobaleno è stata affissa sulla facciata del Municipio. Lo stendardo dei diritti umani delle persone Lgbt resterà esposto sino al 31 marzo.