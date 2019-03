(ANSA) – MILANO, 29 MAR – ”È falso la storia che non volevo Cristiano Ronaldo alla Juventus. È stata un’operazione straordinaria”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ex dg della Juventus, durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”. ”Come ad non c’era la sostenibilità per farlo ma Andrea Agnelli, con grande intelligenza e lungimiranza, si prese tempo per decidere e poi ci disse che si poteva fare – ha proseguito -. È stato un atto di grande lungimiranza e coraggio da parte di Agnelli, una operazione straordinaria anche perché Cristiano è un grande campione, che mette il calcio davanti a tutto. Le parole di Nedved sul fatto che non fossi mai stato juventino? Poi ci siamo chiariti, ma io ho sempre messo professionalità davanti al tifo”.