(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Il dominio delle Ferrari nelle libere non consente di affrontare a cuor leggero le qualifiche. Questo il monito di Sebastian Vettel nel finale di giornata in Bahrain, dove le Mercedes sono apparse meno a loro agio rispetto all’esordio in Australia. “Quella odierna non è una prestazione che basta per avere fiducia – sottolinea il tedesco ai microfoni di Sky Sport -, dobbiamo ancora lavorare e possiamo migliorare. Rispetto all’Australia va meglio ma c’è ancora potenziale da esprimere se vogliamo confrontarci con le Mercedes. Se riusciamo a sprigionare anche quel potenziale, allora saremo in buona posizione per puntare alla pole”. La sensazione di Vettel è che le Mercedes non abbiano fatto vedere tutto il loro arsenale. “Penso che saranno molto forti in qualifica – dice ancora -. Dobbiamo stare attenti anche alle Red Bull, mi sono sembrate molto efficaci in curva, e credo che saremo tutti molto vicini. Non possiamo abbassare la guardia”.