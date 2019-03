WASHINGTON. – “La grande farsa della collusione con la Russia è finita, è morta”. Donald Trump parte da qui per lanciare la campagna per la sua rielezione nel 2020, campagna che può finalmente spiccare il volo una volta spazzate via le nubi del Russiagate. E per il calcio d’inizio il presidente americano sceglie un posto simbolo come Grand Rapids, in Michigan: fu proprio lì che tenne il suo ultimo comizio prima del trionfo del 2016. E fu proprio il Michigan, dove è stato il primo repubblicano ad imporsi dal 1984, uno dei tre Stati a regalargli la vittoria finale per soli 11mila voti. Gli altri due furono la Pennsylvania e il Wisconsin.

Ora, dopo due anni sulla graticola, la fine delle indagini con la consegna al Congresso del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller allontanano per il tycoon lo spettro dell’impeachment e gli permettono di tornare pesantemente all’attacco su due temi centrali della sua agenda: la riforma sanitaria, rottamando definitivamente quella dell’era Obama, e l’immigrazione, con la nuova minaccia di chiudere il confine sud già dalla prossima settimana se il Messico non fermerà immediatamente il flusso di immigrati illegali. Ma per fomentare la propria base elettorale non basta.

Così il presidente americano non pensa affatto di archiviare quella che ha più volte definito “la più grande caccia alle streghe della storia Usa”: la sua intenzione è invece quella di utilizzare il Mueller Report come una vera e propria arma per continuare a colpire duramente avversari già disorientati, quei democratici che insieme a parte dell’Fbi e del Dipartimento di giustizia a suo modo di vedere lo hanno perseguitato per ben 22 mesi, il periodo delle indagini.

Ecco allora, in perfetto stile Trump, che dal palco di Grand Rapids è partita una raffica di insulti rivolti a molti dei personaggi che Trump vede come il fumo negli occhi. “I democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano”, tuona il tycoon, spiegando come il Russiagate “non è stato altro che uno sforzo scellerato per sovvertire disperatamente la storica vittoria del 2016. Un’illusione che ora è totalmente svanita”.

Tra le mura della Casa Bianca spiegano che il presidente non smetterà di tirare fendenti e di tenere altissima la tensione per tutta la campagna elettorale, nonostante in molti gli consiglino ora maggiore cautela e un tono più presidenziale, anche per paura di esacerbare gli animi e di provocare sgraditi incidenti.

I democratici lo sanno e sono alla ricerca di una strategia che tenga insieme sia la necessità di continuare a indagare tramite il Congresso sia quella di andare oltre, tornando sul terreno di quei contenuti che hanno regalato al partito una bella vittoria nelle elezioni di metà mandato dello scorso novembre. Una doppia sfida quella dei Dem, impegnati anche a trovare un compromesso tra le posizioni dell’establishment e quelle più radicali della sempre più forte corrente liberal e progressista, che spinge su ricette come l’assistenza sanitaria per tutti e un nuovo patto per la lotta ai cambiamenti climatici, da far pagare con un aumento delle tasse sui più ricchi.

Intanto un consiglio ai democratici arriva nientemeno che da Steve Bannon, l’ex stratega ultraconservatore della Casa Bianca, che indica il ticket Kamala Harris-Beto O’Rourke come quello che più può mettere in difficoltà Donald Trump. Anche se Bannon non ha dubbi: il tycoon è destinato a trionfare di nuovo.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)