ROMA. – Cinque miliardi e settecento milioni. Una ‘mini finanziaria’, seppure una tantum, che la Banca d’Italia gira allo Stato grazie al fortissimo utile del bilancio 2018 (6,24 miliardi) frutto in gran parte della crescita dei rendimenti sui titoli di Stato acquistati nell’ambito del programma Qe della Bce. Insomma i maggiori oneri che il Tesoro italiano ha sopportato nelle aste, sono rientrati in parte nel bilancio pubblico e consentirebbero di pagare quasi per intero la spesa programmata quest’anno per il reddito di cittadinanza, che però è una misura strutturale, finanziata per più anni.

All’assemblea dei partecipanti al capitale il governatore Ignazio Visco l’ha sintetizzata così: “Abbiamo assunto su di noi i rischi” della crescita dei rendimenti dei titoli di Stato (sono 320 miliardi quelli in portafoglio) realizzando un “ammontare elevato” dell’utile “grazie alle misure straordinarie della Bce”. E quindi i profitti record che superano quelli pure imponenti del 2017 (3,9 miliardi) non è detto che continuino così nei prossimi anni sebbene la Bce abbia dato segnali di mantenere la politica accomodante e il programma Qe sarà ridotto con gradualità. L’attivo dell’istituto centrale è orami giunto sulla soglia dei 1.000 miliardi a 968.

Archiviato il conflitto con il governo sulle nomine grazie anche all’attenzione del Quirinale che oltretutto ha messo forti ‘paletti’ per la commissione d’inchiesta sulle banche, Visco ha voluto ribadire alcuni punti fermi dell’autonomia di Banca d’Italia. I partecipanti al capitale (ora banche, enti previdenza e assicurazione ma teoricamente anche uno Stato che ritorni ‘azionista’) non hanno infatti diritti sulle riserve auree (valutate a 88 miliardi) valutarie la cui detenzione e gestione è “uno dei compiti fondamentali assegnati alle banche centrali” dal Tratto europeo, compiti che si realizzano con il “diritto di proprietà”.

E agli stessi partecipanti è fatto divieto di intervenire nelle funzioni della banca come la vigilanza. A questi spettano solo i diritti patrimoniali. E a loro andranno così 227 milioni di dividendi (una remunerazione del 4,5%) visto che oltretutto una quota sopra il 3% (e vi sono ancora 4 soggetti sopra tale soglia) non dà diritto alla cedola. La riforma del 2014 che mira a ‘parcellizare’ il capitale procede seppure a passo ridotto. Scendono così le quote delle banche (al 62,6%) e aumentano quelle delle fondazioni con le casse e enti previdenza al 20%.

(di Andrea D’Ortenzio/ANSA)