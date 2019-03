(ANSA) – VERONA, 29 MAR – Rolando Maran è chiaramente soddisfatto del successo del Cagliari contro il Chievo. “Loro sono partiti veramente forte – ammette Maran – noi non riuscivamo a uscire dalla pressione e abbiamo sofferto. E’ stato bravo Cragno a tenerci in partita, poi dopo il gol abbiamo trovato le misure giuste, ci siamo distesi bene e il gioco è stato fluido. E’ un successo importante anche perché l’abbiamo ottenuto senza un giocatore come Pavoletti. In questa stagione abbiamo avuto una fase in cui avevamo pochi giocatori, adesso con tutto l’organico a disposizione diventa più facile. I ragazzi stanno lavorando bene e i risultati sono questi. Barella? Secondo me qui e in Nazionale fa lo stesso ruolo, magari è diversa la posizione di partenza. È un giocatore capace di interpretare al meglio tutti i ruoli. La Juventus? Pensiamo partita in partita, oggi era importante perché volevamo un risultato in trasferta, adesso prepariamoci al meglio per affrontare con lo spirito giusto i bianconeri”.