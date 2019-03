(ANSA) – ISTANBUL, 30 MAR – Ultime ore di campagna elettorale in Turchia per il voto amministrativo di domani in tutto il Paese. Alle urne saranno chiamati 57 milioni di elettori per eleggere sindaci, consiglieri comunali e altre figure di amministratori locali. Si tratta di un test cruciale per il presidente Recep Tayyip Erdogan – alle prese con una difficile situazione economica – che nelle ultime settimane si è speso in prima persona con decine di raduni di piazza. In queste ore continuano in modo serrato i comizi a Istanbul. Sono sei i raduni cui partecipa oggi Erdogan in altrettanti quartieri della megalopoli sul Bosforo a sostegno del suo candidato, l’ex premier Binali Yildirim, che nei sondaggi appare in leggero vantaggio su Ekrem Imamoglu. Finale intenso di campagna elettorale anche nella capitale Ankara, dove il candidato dell’opposizione Mansur Yavas – sconfitto di misura 5 anni fa dopo uno scrutinio molto contestato – parte leggermente favorito sull’ex ministro Mehmet Ozhaseki.