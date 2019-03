(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAR – I cimeli più importanti di Marco Pantani sono in possesso della famiglia, mentre il materiale della Fondazione Pezzi, prestato alla Mercatone Uno, per quanto originale, ha minor valore. E’ il senso di un post su Facebook di Tonina Pantani, madre del campione morto nel 2004, in commento ad alcune notizie di stampa sulla vendita all’asta di una quarantina di oggetti, maglie, biciclette e coppe. Vendita legata alla crisi dell’azienda di Imola, che sponsorizzava il team negli anni delle vittorie. “Per quanto riguarda i ‘cimeli di Marco’, originali e usati da lui stesso – spiega Tonina Pantani – sono in possesso o della famiglia e quindi esposti allo Spazio Pantani a Cesenatico, o in possesso di qualche amico o parente di Marco perché regalati da lui stesso. Il materiale alla fondazione Pezzi, prestato alla Mercatone Uno, quindi posto sotto sequestro” è “materiale che, negli anni in cui Marco ha corso per la squadra di Romano Cenni, ha avuto a disposizione. Di sicuro originale, ma in alcuni casi mai usato”.