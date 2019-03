(ANSA) – NAPOLI, 30 MAR – “Una volta terminata le Universiadi parleremo con il Comune per fare la nostra parte”. Lo ha detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis, parlando dello stadio San Paolo e intervenendo telefonicamente alla manifestazione ‘Il Sabato delle idee’ che si sta svolgendo al Cus di Napoli per fare il punto sulle opere delle Universiadi. Soddisfatto per l’imminente firma della convenzione per il San Paolo, de Laurentiis ha ricordato che si dovrà fare dell’impianto di Fuorigrotta una struttura sempre più confortevole. Per quanto riguarda i campi di Castel Volturno de Laurentiis ha ricordato che negli ultimi sei mesi sono stati investiti ben tre milioni di euro.