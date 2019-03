(ANSA) – NAPOLI, 30 MAR – “Siamo in attesa che il Comune ci chiami per firmare la convenzione per lo stadio San Paolo per i prossimi dieci anni”. Lo ha detto il presidente del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis intervenendo telefonicamente alla manifestazione promossa oggi dal Sabato delle idee per fare il punto sulla preparazione delle Universiadi a Napoli. De Laurentiis ha stigmatizzato l’impegno finanziario della Regione Campania per adeguare lo stadio di Fuorigrotta proprio in vista delle Universiadi.