(ANSA) – TORINO, 30 MAR – Una settimana per giocarsi l’Europa. Comincia da Firenze, domani, la fase cruciale per il Torino, chiamato a riscattare il passo falso casalingo con il Bologna. Poi i granata avranno la Sampdoria in casa e la trasferta a Parma. “E’ un trittico che può indirizzare il nostro campionato – dice il tecnico Walter Mazzarri – anche se dopo resteranno altre 7 partite da giocare. Ma quello che ci è successo con il Bologna ci impone di fare bene, sperando che questa volta gli episodi giochino a nostro favore”. A guidare l’attacco dei granata ci sarà Belotti con tanta voglia di gol e di farsi notare: “Non si aspettava di non essere convocato in Nazionale, ma ha lavorato bene tutta questa settimana e sicuramente ha smaltito quella delusione. E’ in forma, sta bene, con il Bologna è stato solo un po’ sfortunato, ha fallito occasioni che di solito non sbaglia”.