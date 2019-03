(ANSA) – MILANO, 30 MAR – “Icardi per domani non sarà convocato. Visto quanto successo in questo periodo, ritengo giusto che ancora per questa partita non possa essere in grado di aiutare i compagni”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. “L’ho trovato per certi versi un giocatore nuovo, anche perché era da tanto che non era con noi”, ha proseguito Spalletti parlando di Icardi. “Chiaro che si è allenato con noi, ma dobbiamo ancora bene reinserirlo nel nostro comportamento in allenamento. Si è allenato col gruppo questa settimana, ci sono cose nuove che sono successe, ci sono da dover valutare cose nuove. Gli allenamenti sono fondamentali e l’assenza riguarda questa partita qui, per le prossime valuteremo”, ha aggiunto il tecnico dell’Inter.