(ANSA) – ROMA, 30 MAR – La sosta per le nazionali non ha distratto il Manchester City, che alla ripresa della Premier League batte il Fulham 2-0, scavalca il Liverpool di un punto e aspetta l’esito dello scontro di domani tra i Reds e il Tottenham, terza forza del campionato. Silva e Aguero, nel primo tempo, hanno firmato la 12/a vittoria di fila dei Citizens in tutte le competizioni cui partecipano. L’ultima sconfitta risale a due mesi fa, a Newcastle.