(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Alle ultime regionali è stato confermato un dato politico, prima ancora che numerico: il Paese non vuole consegnarsi alle destra sovraniste. Non c’è spazio in questo paese per un governo sovranista senza il contrappeso moderato di Forza Italia”. Lo afferma Mara Carfagna intervenendo all’assemblea degli eletti azzurri. “E’ fallito il disegno di svuotarci. Non siamo alla deriva: è il tempo del coraggio di affrontare sfide enormi, di gestire alleati riottosi e a volte provocatori. Facciamo liste forti e programma vincente e parole giuste per scuotere il Paese”, ha aggiunto.