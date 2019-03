(ANSAmed) – TEL AVIV, 30 MAR – Un secondo palestinese è morto a causa delle ferite riportate oggi negli scontri con l’esercito israeliano lungo il confine in occasione della ‘Marcia del Ritorno’ per il Land Day. Lo ha annunciato il ministero della Sanità della Striscia. Il ragazzo, di 17 anni, si chiamava Tamer Abu Khair: “E’ stato colpito da una pallottola israeliana al petto ed è morto per le conseguenze”. Sale a tre il numero dei palestinesi uccisi da ieri, includendo quello ferito ieri sera e morto questa mattina prima dell’inizio della manifestazione.